МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Безработица в США в декабре осталась на уровне ноября в 3,5%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 145 тысяч, сообщает министерство труда страны.

Показатель по безработице совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер. При этом прогнозировалось, что число рабочих мест вырастет на 164 тысячи.

Минтруда США также сообщил, что почасовая заработная плата в стране в декабре выросла на 2,9% в годовом выражении и составила 28,32 доллара. В месячном выражении она увеличилась на 3 цента.