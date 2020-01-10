ВАШИНГТОН, 10 янв — ПРАЙМ. США ввели санкции в отношении 17 ведущих производителей стали и горнодобывающих компаний в Иране, заявил в рамках брифинга для журналистов глава американского минфина Стивен Мнучин.

"Минфин ввёл санкции против 17 иранских производителей металла, горнодобывающих компаний и судна, участвующего в покупке", — сказал он.

Кроме того, США в пятницу ввели санкции против восьми иранских официальных лиц, ответственных за удар по базам с американскими военными, заявил Мнучин.

"Мы предпринимаем действия против восьми иранских высокопоставленных чиновников, которые участвовали в дестабилизации ситуации (в регионе) и были вовлечены в атаку баллистическим ракетами во вторник", — сказал он.

Исключение из санкций будет сделано лишь для тех, кто поможет расследовать катастрофу украинского Boeing в Иране, добавил Мнучин.

"Министерство финансов сделает исключения для всех, будь американцы или кто-то еще, кто поможет в проведении расследования", — заявил он на брифинге.