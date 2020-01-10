ВАШИНГТОН, 10 янв — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп примет участие в работе международного экономического форума в швейцарском Давосе, подтвердили РИА Новости в Белом доме.

"Президент посетит Всемирный экономический форум в Давосе в этом году", — сказал высокопоставленный представитель администрации.

Ранее в Белом доме сообщали, что глава минфина США Стивен Мнучин возглавит американскую делегацию на форуме в Давосе, который пройдет 21-24 января. Кроме Мнучина в составе делегации будут торговый представитель Роберт Лайтхайзер, министр торговли Уилбур Росс и другие.

В январе 2019 года Трамп отменил поездку в Давос из-за временного прекращения финансирования работы правительства США. Из-за шатдауна на прошлогодний экономический форум не поехали не только президент, но и вся американская делегация.