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МОСКВА, 10 янв /ПРАЙМ/. Совещание по утверждению тарифа на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории Белоруссии намечено на понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.

"Совещание по утверждению тарифа на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории Белоруссии намечено на понедельник", — сообщили в ФАС.

Как пояснили в ведомстве, в совещании примут участие не только тарифные органы двух стран, но конкретный состав участников не уточнили. Тарифным регулированием в России занимается ФАС, в Белоруссии – министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

В середине декабря ФАС сообщила, что Белоруссия предлагала увеличить тариф на прокачку российской нефти в 2020 году на 16,6%. Тогда же ведомство отмечало, что вопрос размера тарифа должен быть решен ФАС РФ и МАРТ Белоруссии не позднее 15 января. В случае, если ведомства не договорятся о размере индексации, то тарифы будут увеличены "в размере среднегодового индекса потребительских цен на 2020 год (3,8%), установленного параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, увеличенного не более чем на 3%, а именно на 6,8%".

Белоруссия в рамках ранее достигнутых с РФ договоренностей с 1 сентября повысила тариф на транспортировку нефти по белорусскому участку магистрального нефтепровода "Дружба" на 3,7%. Однако главный инженер белорусского оператора "Дружбы" — ОАО "Гомельтранснефть Дружба" — Андрей Вериго в конце сентября заявил, что повышение тарифа на прокачку нефти по "Дружбе" на 21% позволило бы до конца 2019 года покрыть все издержки Белоруссии в связи с инцидентом с загрязненной нефтью.