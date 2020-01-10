МОСКВА, 10 янв /ПРАЙМ/. Россельхознадзор не будет ограничивать импорт картофеля из Китая; представители КНР в свою очередь пригласили представителей службы проверить места производства семечковых и косточковых культур, говорится в сообщении Россельхознадзора по итогам переговоров, которые провели глава ведомства Сергей Данкверт и гендиректор Бюро продовольственной безопасности Главного таможенного управления КНР Би Кэсинь.

Россельхознадзор с лета 2019 года ввел ряд ограничений на импорт из КНР в Россию некоторых видов продовольствия из-за проблем с качеством товаров. С 10 августа прошлого года приостановлен ввоз семечковых и косточковых культур (включая яблоки, сливы и персики) из Китая, с 6 января 2020 года ограничен импорт цитрусовых, а с 9 января — продукции аквакультуры.

При этом в декабре ведомство также допустило возможность ограничения поставок картофеля из Китая. "Относительно поставок картофеля в Россию, китайская сторона сообщила, что приостановила экспорт продукции из зон, в которых были обнаружены карантинные для России объекты. Кроме того, ГТУ КНР изучит перечень всех карантинных для России объектов и проведет анализ территории страны на предмет их выявления", — говорится в сообщении в пятницу.

"Учитывая эти меры и готовность Главного таможенного управления КНР выработать максимально эффективный подход к контролю за отправляемой в Россию растительной продукции, Россельхознадзор сообщил, что не будет ограничивать поставки картофеля из Китая", — добавляет служба. В ходе двухдневных переговоров обсуждались причины, приведшие к приостановлению поставок из Китая в Россию семечковых, косточковых, цитрусовых культур и продукции аквакультуры.

Стороны договорились в рабочем порядке максимально оперативно направлять информацию о нарушениях при взаимных поставках животноводческой и растениеводческой продукции для реагирования и принятия мер. Китай усилит контроль за поставками подконтрольных товаров в Россию. Кроме того, будет проведена работа по актуализации реестра китайских предприятий-поставщиков рыбной и морской продукции с целью исключения из него компаний, поставляющих несоответствующую требованиям России и ЕАЭС продукцию.

Представители Китая также предложили подписать отдельные протоколы по семечковым, косточковым и цитрусовым культурам, регламентирующие нормы проведения их контроля в КНР для экспорта в Россию. "Кроме того, китайская сторона пригласила специалистов Россельхознадзора для проведения инспекции мест выращивания, упаковки и отгрузки косточковых культур в мае-июне этого года и семечковых культур — в сентябре", — добавляется в сообщении.