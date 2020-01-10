МОСКВА, 10 янв /ПРАЙМ/. Минсельхоз США снизил прогноз по экспорту пшеницы из России в 2019-2020 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года) до 34 миллионов тонн, следует из январского обзора министерства.

Декабрьская оценка составляла 35 миллионов тонн. Снижение прогноза объясняется более низким, чем ожидалось, урожаем данной культуры.

Оценка урожая пшеницы в текущем сезоне также была ухудшена — до 73,5 миллиона тонн с 74,5 миллиона. По оценке министерства, переходящие запасы данной культуры на конец июня будущего года вырастут до 8,294 миллиона тонн (оценка сохранена) с 7,819 миллиона тонн на конец июня 2019 года.

По оценке министерства, Соединенные Штаты в 2019-2020 сельхозгоду могут экспортировать 27 миллионов тонн пшеницы (оценка сохранена). Поставки из стран Евросоюза в текущем сезоне могут составить 31 миллион тонн (прогноз повышен с 29 миллионов тонн). Глобальное производство пшеницы в текущем сезоне может составить 764,391 миллиона тонн (декабрьская оценка — 765,411 миллиона).

По оценке Росстата, валовый сбор зерна в России в 2019 году составил 120,668 миллиона тонн, урожай пшеницы оценивается в 74,335 миллиона тонн. В 2018 году урожай зерна в России составил 113,255 миллиона тонн, включая 72,136 миллиона тонн пшеницы.

Экспорт зерна из России в 2018-2019 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года) составил 43,3 миллиона тонн (включая 35,2 миллиона тонн пшеницы). Минсельхоз РФ ожидает, что поставки зерна за рубеж в текущем сельхозгоду составят 45 миллионов тонн, пшеницы — 36 миллионов тонн.