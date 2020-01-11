ВАШИНГТОН, 11 янв /ПРАЙМ/. Крупнейшие американские фондовые индексы в пятницу закончили торги небольшой корректировкой после рекордного роста на внутренних статданных и ожидании торгового соглашения с Китаем, свидетельствуют данные бирж.

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) обновил в очередной раз свой исторический максимум в середине дня, преодолев психологическую отметку в 29 тысяч пунктов. Но по состоянию на 16.13 мск к концу торгов индекс уже упал на 0,46%, до 28823,77 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ тоже сократился на 0,27%, до 9178,859 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,30%, до 3265,03 пункта.

Американские инвесторы отыгрывают макростатистику. Согласно данным министерства труда, безработица в стране в декабре осталась на уровне ноября в 3,5%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 145 тысяч. Показатель по безработице совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер. При этом прогнозировалось, что число рабочих мест вырастет на 164 тысячи.

Также внимание рынков сосредоточено на американско-китайских торговых отношения. Ожидается, что на следующей неделе стороны подпишут первую фазу торгового соглашения. В четверг китайская сторона сообщила, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ 13-15 января посетит США для ее подписания. После этого американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты сразу приступят к переговорам с Китаем по второй части сделки после подписания первой.