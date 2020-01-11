МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Межгосударственный стандарт (ГОСТ) "Пшеница хлебопекарная. Технические условия" может быть принят в четвертом квартале текущего года, следует из проекта плана мероприятий по реализации долгосрочной стратегии развития зернового комплекса РФ до 2035 года, опубликованного на федеральном портале проектов правовых актов.

Минсельхоз РФ разработал проект распоряжения правительства об утверждении плана мероприятий по реализации стратегии, который включает несколько блоков, в том числе — по совершенствованию нормативной правовой базы. "Разработка и принятие межгосударственного стандарта ГОСТ "Пшеница хлебопекарная. Технические условия"…. Срок исполнения: четвертый квартал 2020 года", — указывается в плане.

Кроме того, в четвертом квартале планируется разработать проект закона "О внесении изменений в закон Российской Федерации "О зерне" и в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Между тем, законопроект с аналогичным названием был опубликован в конце ноября, его публичное обсуждение завершилось в декабре.

Проект закона, в частности, предполагает создание в России федеральной информационной системы прослеживаемости зерна. Он также возвращает в закон "О зерне" главу, посвященную государственному контролю в сфере обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки. Согласно тексту документа, поправки в закон "О зерне" могут вступить в силу с 1 августа 2020 года, однако статья о системе прослеживаемости заработает с 1 января 2022 года.

В плане мероприятий также отмечается, что после принятия закона планируется подготовить проект постановления правительства "О федеральной государственной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов его переработки" (на базе информационной системы "Аргус-Фито" Россельхознадзора).

Стратегия развития зернового комплекса России до 2035 года была утверждена в августе 2019 года. Ее целью является формирование высокоэффективной, конкурентоспособной и инвестиционно привлекательной системы производства и оборота зерна и продуктов его переработки. Базовый сценарий стратегии предполагает, что урожай зерна в России в 2035 году составит 140 миллионов тонн, экспорт — 55,9 миллиона тонн.