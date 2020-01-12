МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Россия в 2019 году собрала минимальный урожай ржи за последние 50 лет из-за неблагоприятных погодных условий и происходившего на протяжении нескольких десятков лет сокращения посевных площадей, это привело к росту стоимости ржаной муки, которая стала дороже пшеничной, сообщили эксперты, опрошенные агентством "Прайм".

По оценке Росстата, валовый сбор ржи в 2019 году составил 1,429 миллиона тонн. В конце декабря Центр агроаналитики Минсельхоза РФ отмечал, что урожай ржи в России стал минимальным более чем за полвека — с 1965 года.

По словам руководителя управления моделирования и прогнозирования учреждения Рудольфа Булавина, урожай ржи стал минимальным с 1965 года из-за комбинации падения посевных площадей до рекордно низкого уровня в 850 тысяч гектаров и снижения урожайности из-за неблагоприятных погодных условий — на 13,5%, до 17,3 центнера с гектара.

"Снижение посевных площадей связано с уменьшением внутреннего спроса. Рост отечественного производства зерновых с начала нулевых годов обеспечивался экспортным спросом. Здесь рожь проиграла конкуренцию пшенице за посевные площади", — сказал эксперт. Он отметил, что посевные площади ржи снижались в течение всей постсоветской истории России: так, в 2019 году они упали в 9,4 раза по сравнению с уровнем 1990 года.

В свою очередь заместитель генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова отметила, что в сезон 2019-2020 сельхозгода страна вошла с исторически минимальными запасами ржи и рекордно низкими посевами озимой ржи. Валовый сбор культуры в 2019 году оказался рекордно низким, и поэтому не смог изменить ситуацию.

Ржаная мука стоит сейчас дороже пшеничной: в частности, в декабре продовольственная рожь стоила примерно 14 тысяч рублей за тонну, а пшеница 3 и 4 класса – 12,8 и 12 тысяч рублей за тонну: между тем, три года назад цены были около 8,55 тысяч, 11 тысяч и 9,35 тысяч рублей за тонну соответственно, следует из данных ИКАР.

"Сейчас ржаная мука стоит дороже пшеничной муки хорошего качества, поэтому, думаю, будет срабатывать эффект перемещения покупателей из одного продукта в другой: часть покупателей черного хлеба перейдут на серый, белый, и, таким образом, просто снизят спрос. Не думаю, что стоит ждать дальнейшего повышения цен (на продукцию из ржаной муки в 2020 году — ред.), а если оно вдруг и будет, то не более 5-10%",- сказал исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Востриков.

"Уменьшение предложения по рыночным законам вызывает некоторый рост цены. Мы считаем, что неурожай ржи будет отыгран нормальными рыночными механизмами, и государству вмешиваться абсолютно незачем", — добавил он.

Востриков также отметил, что сельхозкультурам, производящимся для внутреннего потребления, свойственна определенная ценовая волатильность: такие же "качели" периодические происходят с гречихой, просом, к таким культурам относится и рожь. "Я больше чем убежден, что большинство аграриев увеличат посевную площадь под культуры и, соответственно, мы получим опять падение цены, и опять — на год-два", — заключил глава "Руспродсоюза".

Глазунова из ИКАР полагает, что Белоруссия в текущем сезоне не поможет охладить перегретый российский рынок ржаной муки, так как она ограничивает поставки в РФ, стремясь обеспечить собственные потребности. Но в то же время весьма вероятен ввоз ржи из Прибалтийских государств, добавила эксперт.