МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Глава центрального банка Ливана Рияд Саламе попросил у министерства финансов страны предоставления полномочий для стандартизации и регулирования мер контроля, которыми коммерческие банки облагают вкладчиков.

Как сообщил Саламе агентству Рейтер, 9 января он направил письмо министру финансов Ливана Али Хасану Халилю, в котором попросил "исключительные полномочия, необходимые для выпуска нормативных положений, касающихся условий в данной сфере".

В этом письме Саламе заявил о том, что меры, которые принимают ливанские коммерческие банки, "должны быть отрегулированы и унифицированы с целью их справедливого и равного применения ко всем вкладчикам и клиентам".

По словам Саламе, были зафиксированы случаи, когда контроль со стороны коммерческих банков "приводил к ущемлению прав некоторых клиентов".

Ливан переживает экономический и финансовый кризис. Президент страны Мишель Аун еще в начале октября заявил, что государство страдает от финансовой блокады и санкций. Ощущается дефицит валюты в банковском секторе. Приостановлены финансовые переводы на зарубежные счета, ограничена выдача долларов до 1 тысячи со счета в неделю, а также повышен процент комиссии при выдаче валюты наличными. Частные предприниматели отказываются принимать оплату по безналичному расчету, требуя наличные.

На фоне ухудшения экономической ситуации в стране 17 октября начались мирные антиправительственные демонстрации. Митингующие в первую очередь требуют экономических реформ и судебного преследования всех чиновников, замешанных в коррупционных схемах. Правительство Саада Харири 29 октября подало в отставку, однако демонстрации после этого не прекратились. Местные власти назначили нового главу кабинета министров в лице Хассана Дияба.