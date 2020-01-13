МОСКВА, 13 янв /ПРАЙМ/. Счетная палата РФ по итогам мониторинга хода мероприятий по реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" подготовила ряд предложений для правительства, следует из документа ведомства.

"Учесть промежуточные результаты экспертно-аналитического мероприятия при подготовке информационного письма Счетной палаты президенту с предложениями правительству совместно с органами государственной власти субъектов РФ проработать вопросы… (далее перечисление — ред.)", — говорится в мониторинге ведомства.

В частности, Счетная палата предлагает установить в нацпроекте дополнительные критерии технического состояния автодорог — а именно, коэффициент сцепления с дорожным покрытием и требования к показателям обустройства дорог — дорожные знаки, разметка, светофоры, ограждения и другие, влияющие на безопасность дорожного движения.

Также предлагается разработать госпрограммы дорожного хозяйства с периодом реализации не менее 6 лет на примере региональных проектов "Дорожная сеть", внести изменения в порядок весогабаритного контроля грузовиков в части пересмотра показателей скорости измерения нагрузки на ось, нормативно закрепить минимальный гарантийный срок для верхнего слоя покрытия и слоев износа асфальтобетона при ремонте дорожной одежды, а также внести в паспорт нацпроекта мероприятия по приведению в нормативное состояние аварийных искусственных сооружений и предаварийных искусственных сооружений на дорогах регионального значения, следует из документа.