МОСКВА, 13 янв /ПРАЙМ/. Нацпроект "Экология" не учитывает глобальных изменений климата, ущерб от которых российской экономике может достигать 2-3% ВВП в год, говорится в материалах Счетной палаты РФ по итогам мониторинга реализации этого национального проекта.

Аудиторы отмечают, что в состав нацпроекта "Экология" входят 11 федеральных проектов, из них наибольший территориальный охват имеют такие проекты, как "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Чистая вода", "Сохранение уникальных водных объектов" и "Сохранение лесов".

"В то же время национальным проектом не охвачены вопросы, связанные с изменением климата, восстановлением качества загрязненных нефтепродуктами, пестицидами и иными стойкими загрязнителями почв", – говорится в документе.

При этом стоимость ущерба от климатических явлений на период до 2030 года может составить 2-3% ВВП в год, а на отдельных территориях – 5-6% ВРП, отмечает ведомство. Аудиторы ссылаются на данные российских исследований, согласно которым потепление климата в России происходит в 2,5 раза быстрее глобального. Это приводит к затоплениям, пожарам и засухам.

"Уже сегодня несущая способность грунтов в зоне мерзлоты снизилась по сравнению с 70-ми годами прошлого столетия в среднем на 17%, а в отдельных регионах – до 45%. Опасные деформации получат объекты железнодорожной, автомобильной и трубопроводной инфраструктуры, расположенные на многолетней мерзлоте", — отмечают аудиторы.

В целом аудиторы отмечают низкий уровень исполнения нацпроекта и его оторванность от других проектов и программ. В частности, аудиторы указывают, что ускорение темпов роста ВВП, на которое рассчитывает правительство, ухудшит экологическую ситуацию в стране. "Необходимо осуществление мониторинга не только национального проекта ("Экология" – ред.), но и влияния на его реализацию иных проектов и программ, а также мониторинга изменения состояния окружающей среды", — говорится в материалах Счетной палаты.