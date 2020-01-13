МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Объем покупки валюты по бюджетному правилу в период с 15 января по 6 февраля 2020 года составит 309,9 миллиарда рублей — по 18,2 миллиарда в день, говорится в сообщении Минфина России.

"Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет 309,9 миллиарда рублей. Операции будут проводиться в период с 15 января 2020 года по 6 февраля 2020 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 18,2 миллиарда рублей", — отмечается в сообщении.

В период с 6 декабря 2019 года по 14 января 2020 года объем таких покупок должен был составить 195,5 миллиарда рублей — по 9,3 миллиарда рублей в день. Таким образом, ежедневный объем покупок вырастет почти в два раза.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в январе 2020 года в размере 244,5 миллиарда рублей. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам декабря 2019 года составило 65,3 миллиарда рублей.

Минфин в феврале 2017 года начал покупки валюты на рынке для минимизации зависимости курса рубля от волатильности нефтяных цен. На эти цели направляются дополнительные нефтегазовые доходы бюджета. Министерство в июле прошлого года перечислило в Фонд национального благосостояния (ФНБ) валюту, приобретенную за счет дополнительных доходов бюджета 2018 года, — это 30,207 миллиарда долларов, 25,743 миллиарда евро и 5,065 миллиарда фунтов стерлингов.

ЦБ в 2018 году приостанавливал покупки валюты на рынке для Минфина с середины сентября до конца года, объяснив это необходимостью повысить предсказуемость действий денежных властей и снизить волатильность рынков. В январе 2019 года ЦБ возобновил покупки валюты по бюджетному правилу. А с 1 февраля 2019 года были возобновлены отложенные из-за приостановки покупки валюты, которые регулятор собирался проводить равномерно в течение 36 месяцев. Эти операции, по расчетам, увеличат ежедневные покупки валюты в рамках бюджетного правила на 2,8 миллиарда рублей.