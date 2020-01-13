МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Великобритании в ноябре опустился на 1,2% к предыдущему месяцу, а в годовом выражении — уменьшился на 1,6%, сообщает национальное статистическое бюро страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали, что объем промпроизводства в отчетном месяце снизился на 0,1% в месячном исчислении, а в годовом — сократился на 1,4%.