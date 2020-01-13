ДАМАСК, 13 янв — ПРАЙМ. Курс сирийской лиры на "черном рынке" в понедельник пробил психологическую отметку в 1000 лир за доллар, сообщает проправительственная газета al-Watan.

Как сообщили газете источники на рынке, за один доллар различные пункты обмена валюты предлагают более тысячи лир. Официальный курс валюты, как и прежде, установлен на отметке 434 лиры за доллар.

Падение курса связывают напрямую с событиями в Ливане, где из-за протестных акций наблюдаются перебои в работе банков, а также были введены ограничения в выдаче долларов. Кроме этого, на ситуации сказываются экономические санкции против Сирии и уничтожение значительного числа производств в ходе войны.

Газета отмечает, что ряд пунктов обмена валюты прекратили все операции из-за неясной ситуации на рынке и отсутствия указаний от ЦБ Сирии. Другие же лишь покупают валюту у населения и прекратили продажу долларов. Член коммерческой палаты Дамаска анонимно сообщил газете, что спрос на валюту со стороны предпринимателей страны значительно снизился.

Еще в начале прошлого года курс на "черном рынке" был на уровне 500 лир за доллар, но в середине ноября стремительно опустился до 750 лир и в декабре — до 900.

В связи с историческим падением лиры цены на продовольственные товары выросли на 20% и более. ЦБ Сирии выпустил уже несколько заявлений, в которых опровергает слухи о намерении установить новый официальный курс сирийской лиры.

Подобное падение лиры наблюдалось в 2016 году, когда она опускалась до уровня 645 за доллар. До начала сирийского конфликта в 2011 году доллар стоил около 50 лир.

Президент Сирии Башар Асад 21 ноября издал указ об увеличении зарплат военным и гражданским служащим, а также об увеличении пенсий.