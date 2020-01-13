МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Освобождение от уплаты НДФЛ малоимущих россиян, чей доход не превышает 2 минимальных размеров оплаты труда – позитивная и нужная идея. Она будет полезна и экономике, и гражданам, которые от нехватки средств вынуждены брать кредиты. Однако реализовать ее возможно не раньше, чем власти решат, за счет каких средств будут компенсированы выпадающие доходы бюджета – а это порядка 1 трлн рублей в год.

Идея освободить малоимущих россиян от уплаты НДФЛ, которую ранее высказывали представители власти, может стать законом. Соответствующий законопроект предложен депутатами от ЛДПР. При этом в отличие от прежних предложений распространить новацию на тех, чья зарплата не больше 1 минимального размера оплаты труда (МРОТ), авторы документа предлагают повысить порог отсечения до 2 МРОТ. С 1 января 2020 года размер МРОТ установлен в размере 12 130 рублей.

В настоящее время законопроект направлен председателю правительства Дмитрию Медведеву для получения отзыва кабмина на инициативу. Ее авторы указывают, что отмена НДФЛ для вышеупомянутых категорий граждан даст существенный толчок экономическому росту за счет увеличения покупательской способности населения, а также окажет реальную поддержку людям.

Ранее предложение освободить от НДФЛ малоимущих россиян путем введения необлагаемого минимума озвучил председатель правления ВТБ Андрей Костин. В середине декабря глава Минэкономразвития Максим Орешкин высказал мнение, что это было бы позитивно для экономики. О поддержке новации сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, добавив, что порог отсечки еще нужно обсуждать.

НУЖНАЯ ИДЕЯ

Опрошенные агентством "Прайм" эксперты называют саму идею введения необлагаемого налогового минимума вполне позитивной и нужной и не исключают, что она в конечном итоге будет реализована.

"Прежде всего, это элемент преодоления бедности – бича нашей экономики. Малые доходы людей не просто массово снижают уровень жизни, что уже выступает как самостоятельная беда. Но кроме этого, уменьшение доходов вынуждает людей привлекать дорогие займы, закредитовываться, и за счет процентов реальные доходы падают еще ниже. Получается даже не просто замкнутый круг, а поглощающая воронка, тянущая вниз, из которой нельзя выйти без увеличения доходов", — рассуждает руководитель группы аналитиков ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман.

Помимо этого, в экономике в целом низкая платежеспособность людей подрывает потребительский спрос, стимулы и возможности производителей увеличивать выпуск товаров и услуг, которые просто не покупаются. Это выступает одной из причин малых темпов роста ВВП.

С 2013 года уровень реальных доходов населения снизился на 10%, и этот показатель растет слабо, согласна главный экономист Альф-банка Наталия Орлова. Кроме того, население с низкими доходами активнее других групп наращивало кредитное плечо в последние годы.

"Если такой законопроект будет принят, то освобождение от налога коснется около 45% населения России и будет иметь позитивный эффект на потребление в 2020 году. Для бюджетной системы эффект может составить около 1 трлн рублей, при этом, поскольку подоходный налог поступает в региональные и местные бюджеты, то эта мера будет иметь минимальное влияние на федеральный бюджет", — говорит она.

ГДЕ ДЕНЬГИ?

Но здесь возникает другой классический вопрос — "за чей счёт банкет"? Откуда взять деньги на компенсацию выпадающих доходов бюджета? Поскольку НДФЛ – региональный налог, 85% его суммы идет в бюджет субъекта Федерации (область, край, республика), остальные 15% — в местные бюджеты (город, поселок, район). Но если федеральный бюджет профицитный, в нем доходы выше расходов, то региональные бюджеты в основном дефицитны. Они не могут покрывать недополученные доходы, говорит Гойхман.

По его мнению, стоит продумать вариант компенсации территориальным бюджетам со стороны федерального, за счет оставления в регионах большей, чем сейчас, части собираемых на местах федеральных налогов. Но подобного решения пока не обсуждалось, по крайней мере, публично.

В свою очередь, руководитель налоговой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Зайцев указывает, что освобождение от уплаты НДФЛ малоимущих обычно присутствует в прогрессивной системе налогообложения, при которой размер уплачиваемого налога зависит от размера доходов.

"Это компенсирует потери бюджета от неуплаты налога малоимущими гражданами. В этом же предложении речь идет только об освобождении от налога, но ничего не упоминается о компенсации потерь бюджета. Соответственно, власти в данный момент не готовы к реализации подобных предложений", — считает он.

В свое время обсуждалось увеличение ставки НДФЛ до 16% с доходов выше необлагаемого минимума. Более высокооплачиваемые категории людей должны были бы платить больше. Однако согласия на этот счет власти так и не достигли, поскольку мера стала бы крайне непопулярной и привела бы к еще большему уходу зарплат в тень.

Таким образом, хотя новация была бы благоприятной для небогатых россиян и позволила бы сократить число лиц, работающих неофициально с целью ухода от уплаты налогов, вероятность ее реализации в ближайшее время очень мала, заключил Зайцев.