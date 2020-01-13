ЛОНДОН, 13 янв — ПРАЙМ. Три британские коронные территории, которые часто используются для регистрации офшорных компаний, — Джерси, Гернси и остров Мэн — включили Россию в список стран, с которыми в 2020 году будут обмениваться налоговой информацией. При этом остается непонятным, как именно эти территории будут информировать РФ об активах россиян, если ранее британское правительство отказалось автоматически предоставлять такую информацию.

Соответствующие документы размещены на сайтах местных администраций. В частности, власти Джерси внесли Россию в список стран-участниц обмена финансовой информацией от 1 января 2020 года, в последний раз документ обновлялся 6 января 2020 года. При этом список назван "неофициальной консолидированной версией". В Гернси в предварительном списке стран для участия в программе обмена информацией Россия фигурирует под номером 78. Правительство острова Мэн упомянуло Россию трижды: в перечне стран от 2019 года, с которыми производится обмен информацией, в перечне таких стран на 2020 год, а также в списке стран-участниц процесса по автоматическому обмену данными. Последний список датирован 31 декабря 2019 года, он недавно редактировался, из него исключены четыре страны.

РИА Новости направило запросы в правительства территорий о том, планируют ли они предоставлять РФ информацию об активах россиян и как это будет сделано, если центральное правительство отказалось от этого.

В марте 2019 года года Королевская налоговая и таможенная служба Великобритании (HMRC) заявила, что прекращает обмениваться информацией с РФ в рамках Единого стандарта по обмену налоговой информацией (Common Reporting Standard), но продолжит обмен налоговой информацией с ФНС по запросам, а также автоматический обмен межстрановыми отчетами.

ФНС по принципу взаимности исключила Великобританию и три ее коронные территории из списка стран, которые обеспечивают в полной мере автоматический обмен финансовой информацией с российскими налоговиками.

Россия с 2018 года участвует в международном обмене финансовой информацией, предоставляя зарубежным налоговым органам данные об их налогоплательщиках, полученные от российских финансовых организаций. Взамен ФНС получает информацию о зарубежных счетах россиян.

Common Reporting Standard — единый стандарт обмена информацией, созданный Организацией экономического сотрудничества и развития по принципу американской FATCA, направлен на борьбу с уклонением от уплаты налогов путем скрытия финансовых счетов в офшорных юрисдикциях.