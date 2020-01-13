МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Инфляция в России с 1 по 9 января составила 0,3% против 0,5% за тот же период прошлого года, сообщает Росстат.

"За период с 1 по 9 января 2020 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,3% (для сравнения, в январе 2019 года: в целом за месяц – 101%, с начала января – 100,5%)", — говорится в сообщении.

За период с начала месяца цены на пшено снизились на 0,7%, свинину, шлифованный рис, сахар-песок и карамель – на 0,1%. Одновременно выросли цены на куриные яйца – на 0,4%, водку – на 0,3%. Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 2,8%, в том числе на свежие огурцы – 9,4%, помидоры – 5,4%.

Цены на бензин автомобильный выросли на 0,1%, на дизельное топливо – на 0,2%.

По итогам 2019 года, по данным Росстата, инфляция в РФ составила 3%.

По данным Росстата, цена на хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки в РФ по состоянию на 9 января выросла на 0,2% с начала года, гречка подорожала на 0,8%.

Гречневая крупа с начала 2020 года выросла в цене на 0,8%, рост замедлился в конце прошлого года: в первые три недели декабря гречка в рознице дорожала на 1,6%, 1,4% и 1% соответственно, а с 23 декабря 2019 года по 9 января 2020 года — на 1,3%, в том числе на 0,8% — в январе.

Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки с начала декабря прибавлял в цене по 0,1% еженедельно, а в период в с 23 декабря по 9 января — подорожал на 0,3%, в том числе на 0,2% — в январе.

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов в январе прибавили в цене меньше — 0,1%.