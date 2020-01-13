МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Объем российского Фонда национального благосостояния (ФНБ) за 2019 год вырос в рублевом выражении на 3,7 триллиона рублей — до 7,773 триллиона рублей, в долларах — на 67,5 миллиарда долларов, до 125,563 миллиарда долларов, сообщил в понедельник Минфин РФ.

По состоянию на 1 января 2019 года объем ФНБ составлял 4,036 триллиона рублей, в долларах — 58,097 миллиарда долларов. За декабрь 2019 года объем фонда сократился на 173 миллиарда рублей с 7,946 триллиона рублей, в долларах — вырос на 1,6 миллиарда со 124 миллиардов долларов.

По состоянию на 1 января 2020 года объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 6,138 триллиона рублей, или 99,147 миллиарда долларов. На 1 января 2020 года на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 45,368 миллиарда долларов, 39,058 миллиарда евро, 7,653 миллиарда фунтов стерлингов. Еще 3 миллиарда долларов вложены в суверенные облигации Украины, по которым страна объявила дефолт. На депозитах в ВЭБе размещено 570,919 миллиарда рублей.

В ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, инвестировано 206,596 миллиарда рублей и 4,113 миллиарда долларов, еще 138,434 миллиарда рублей размещено на субординированных депозитах в ВТБ и ГПБ в целях финансирования таких проектов. В привилегированные акции банков инвестировано 278,992 миллиарда рублей.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России за период с 15 по 31 декабря 2019 года составила 40,8 миллиона долларов, что эквивалентно 2,529 миллиарда рублей. Курсовая разница от переоценки средств фонда за период с 1 января по 31 декабря 2019 года составила отрицательную величину — минус 380,407 миллиарда рублей. Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2019 году составил 52,718 миллиарда рублей, что эквивалентно 816,8 миллиона долларов.

В декабре 2019 года ВЭБ возвратил средства фонда с депозитов, размещенных в 2009 году в целях предоставления субординированных кредитов российским банкам. Полный возврат таких кредитов осуществили: АО "Банк Русский Стандарт" – в сумме 4,959 миллиарда рублей, ПАО "СКБ-банк" – в сумме 810 миллионов рублей, АО "Альфа-банк" – в сумме 10,432 миллиарда рублей, ПАО "Банк ТКБ" – в сумме 986,7 миллиона рублей; ПАО "Банк "Санкт-Петербург" <BSPB>– в сумме 1,466 миллиарда рублей.