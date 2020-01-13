МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ опубликовал уведомление о подготовке проекта постановления правительства о введении временного количественного ограничения на экспорт зерна из России, соответствующее уведомление опубликовано на федеральном портале правовых актов.

Наименование проекта — "О введении временного количественного ограничения на вывоз зерновых культур за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза". В качестве планируемого срока вступления проекта правового акта в силу указывается январь 2020 года. При этом текст проекта еще не опубликован.

Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в декабре в интервью газете "Коммерсант" сообщил, что министерство прорабатывает вопрос создания механизмов возможного ограничения экспорта зерна из России, которые бы регламентировали поставки при определенной рыночной конъюнктуре.

При этом в феврале 2015 года власти РФ для стабилизации ситуации на внутреннем рынке зерна ввели экспортную пошлину на пшеницу. В сентябре 2016 года она была обнулена. На данный момент нулевая ставка пошлины на пшеницу действует до 1 июля 2021 года.

Экспорт зерна из России в 2018-2019 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года) составил 43,3 миллиона тонн (включая 35,2 миллиона тонн пшеницы). Минсельхоз РФ ожидает, что поставки зерна за рубеж в текущем сельхозгоду составят 45 миллионов тонн, пшеницы — 36 миллионов тонн.