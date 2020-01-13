БАКУ, 13 янв /ПРАЙМ/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил Минфину страны продолжить процесс сокращения внешнего долга, по данным ведомства, он составил на конец 2019 года 17,2% ВВП и может быть снижен за год на 1 процентный пункт.

Под председательством Алиева в понедельник состоялось совещание по итогам года. Ранее президент Азербайджана утвердил стратегию, цель которой сократить внешний долг до 12% ВВП к 2026 году.

"Необходимо продолжить процесс сокращения внешнего долга. Мы можем досрочно погасить ряд кредитов. Кроме этого, мы проводим осторожную политику заимствований, в рамках которой кредиты будут привлекаться, в основном, на технологические проекты", — сказал Алиев, выступление которого транслировал гостелеканал АЗТВ.

Как заявил на совещании министр финансов Азербайджана Самир Шарифов, "внешний долг Азербайджана по итогам 2019 года составил 17,2% ВВП, в 2020 году может быть снижен на один процентный пункт".

"По итогам 2019 года внешний долг Азербайджана составил 17,2% ВВП. В 2020 году мы на обслуживание внешнего долга планируем направить около миллиарда долларов. Это позволит нам несколько снизить внешний долг", — заявил Шарифов.