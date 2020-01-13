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МОСКВА, 13 янв /ПРАЙМ/. Дефицит бюджета США в декабре составил 13,273 миллиарда долларов после дефицита в 208,838 миллиарда в ноябре, следует из отчета министерства финансов страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, полагали, что дефицит бюджета страны за прошедший месяц составил 196,5 миллиарда долларов.

Годом ранее в декабре в США был зафиксирован дефицит бюджета в размере 13,539 миллиарда долларов.

Согласно отчёту министерства, государственные расходы в США в декабре увеличились на 6,5% в годовом выражении и составили 349,078 миллиарда долларов, доходы поднялись на 6,9% — до 335,805 миллиарда долларов.