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ВАШИНГТОН, 14 янв /ПРАЙМ/. США исключили КНР из списка валютных манипуляторов, говорится в полугодовом докладе министерства финансов по валютным вопросам.

При этом минфин заявляет, что Китай должен предпринять меры, чтобы "избежать постоянно слабой валюты".

Сейчас доллар держится в среднем на 8% выше среднего курса за последние 20 лет, и это добавляет "торговый дисбаланс" в отношения двух стран, уточнили в минфине.

Также минфин США считает, что крепкие основы экономики КНР и проводимая структурная политика будут поддерживать укрепление юаня.

В рамках торгового соглашения США и КНР также договорились публиковать данные по внешнему балансу и курсу, уточнили в минфине.

При этом американские власти предупредили Тайвань и Таиланд, которые, по данным минфина, могут быть в будущем добавлены в список манипуляторов. Также США призвали Германию "срочно" сократить налоги, сославшись на рекордный профицит текущего баланса страны.

Под валютными манипуляторами США понимают такие страны, которые осуществляют интервенции центробанка с целью снижения курса национальной валюты. Заниженный курс юаня, по мнению американских властей, дает Китаю "нечестные" преимущества в торговле, в том числе и с США.

С исключением КНР в списке ведущих торговых партнеров США больше нет подозреваемых в спекуляциях валютным курсом. США причислили Китай к валютным манипуляторам в августе 2019 года и потребовали от него более прозрачной валютной политики. КНР обвинения отвергала.

Решение об исключении Китая из "черного списка" принято на фоне подписания первой фазы торговой сделки между США и Китаем, которое ожидается уже на этой неделе. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ посетит с этой целью Соединенные Штаты 13-15 января. Президент США Дональд Трамп заявлял ранее, что США сразу же после подписания приступят к переговорам с Китаем по второй части сделки.