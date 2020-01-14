МОСКВА, 14 янв /ПРАЙМ/. Главными рисками для ускорения темпов роста российской экономики являются сокращение численности трудоспособного населения, невысокая производительность труда и низкие доходы граждан, заявил в интервью РИА Новости глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Сегодня наша экономика испытывает ряд вызовов или трендов, которые снижают темпы роста. Например, у нас уменьшается численность трудоспособного населения, этот фактор в ближайшие годы от 0,2 процентного пункта и больше будет вычитать из роста ВВП", — заявил Кудрин.

По его словам, если производительность труда не будет расти при сокращении численности населения, то нарастить объемы производства не получится.

"Наши предприятия не считают, что постоянное обновление продукции является для них вопросом существования. Оказывается, 90% предприятий у нас в стране не предлагают инновационные продукты. Я же считаю, что это вопрос жизни и смерти для предприятия — постоянно обновляться и постоянно заявлять себя в самых конкурентных отраслях", — сказал Кудрин, добавив, что, например, в Германии доля предприятий, предлагающих инновационные продукты, близка к 55%, в Италии – около 41%.

Кудрин также раскритиковал нацпроект по повышению производительности труда. "В нем почему-то нет основного показателя, принятого во всех странах: сколько за час или за год выпускается продукции в долларовом выражении. Потому что, например, если сравнивать Россию с Германией или с Францией, то мы за год раза в два меньше производим, а если пересчитать на часы – то отставание уже в три раза, потому что у них рабочая неделя короче", — пояснил он.

"Эти страны сумели внедрить соответствующие подходы к организации производства, к управлению, к изменениям технологических процессов — и сумели добиться того, что мы для себя ставим. Это не что-то недостижимое, резервы у нас есть", — уверен глава Счетной палаты.

Чтобы изменить ситуацию, компаниям нужны и налоговые стимулы, и улучшение инвестиционного климата и повышение конкуренции в экономике. "Инновационные преобразования всегда быстрее происходят, когда предприятие чувствует, что ему дышат в затылок, и тогда оно крутится. А у нас госкомпании зачастую имеют монопольное положение или преимущества. Поэтому многие частные компании просто не готовы конкурировать с ними. Вы знаете мою позицию: из всех конкурентных отраслей государство должно выходить. И в далекой перспективе, я вижу, что у нас не будет государственных нефтяных компаний, например", — пояснил он.

Низкие доходы граждан также являются риском для ускорения экономики, но не ключевым, считает Кудрин. "Да, это один из факторов, конечно, но он не является решающим, на мой взгляд. Внутренний спрос не даст темпов роста ВВП в 5%, нужно ориентироваться на внешние рынки и увеличивать производство за счет экспорта", — заключил он.

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