ПЕКИН, 14 янв /ПРАЙМ/. Товарооборот США и Китая на фоне затяжной торговой войны между двумя крупнейшими экономиками по итогам 2019 года составил 541,22 миллиарда долларов, что на 14,6% ниже показателя 2018 года, свидетельствуют опубликованные во вторник данные главного таможенного управления КНР. Экспорт Китая в 2019 году вырос на 0,5%, импорт упал на 2,8%

Согласно данным китайской таможни, экспорт из КНР в США за отчетный период сократился на 12,5%, составив 418,5 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров лишь на 122,7 миллиарда долларов, что на 20,9% меньше, чем в 2018 году.

Отдельно в декабре экспорт из КНР в США составил 34,4 миллиарда долларов, импорт из Штатов – 11,2 миллиарда долларов.

Товарооборот между США и КНР по итогам 2018 года вырос на 28,5% — до 633,5 миллиарда долларов. При этом китайский экспорт в США вырос на 11,3% и составил 478,4 миллиарда долларов, а импорт из США в Китай — на 0,7%, до 155,09 миллиарда долларов. Таким образом, торговый дисбаланс в 2018 году вырос до 323,3 миллиарда долларов с 275,8 миллиарда в 2017 году.

Сильнейшее влияние на снижение товарооборота двух стран в последние два года оказывает торговая война, после целого ряда раундов консультаций и переговоров стороны смогли добиться определенных договоренностей. Подписание первой фазы торговой сделки между США и Китаем ожидается уже на этой неделе, для этого в Вашингтон уже прибыл вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Президент США Дональд Трамп заявлял ранее, что Соединенные Штаты сразу приступят к переговорам с Китаем по второй части сделки.