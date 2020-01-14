ПЕКИН, 15 янв /ПРАЙМ/. Экспорт Китая по итогам 2019 года вырос на 0,5%, а импорт упал на 2,8% по сравнению с показателями 2018 года, свидетельствуют опубликованные во вторник данные главного таможенного управления КНР.

Общий товарооборот Китая за 2019 год в долларовом эквиваленте упал на 1% и составил 4,57 триллиона долларов. Экспорт составил 2,49 триллиона долларов, а импорт – 2,07 триллиона долларов. Положительное сальдо внешнеторгового оборота Китая за 2019 год составило 421,5 миллиарда долларов.

Отдельно в декабре китайский экспорт составил 237,7 миллиарда долларов, показав рост в 7,6%, а импорт – 190,8 миллиарда долларов, рост 16,3%. Общий товарооборот в долларовом эквиваленте в декабре вырос на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 428,5 миллиарда долларов. Положительное сальдо внешнеторгового оборота Китая за декабрь составило 46,8 миллиарда долларов.

По итогам прошлого года внешнеторговый оборот Китая показал рекордные результаты и достиг цифры в 4,62 триллиона долларов, что на 12,6% выше, чем в 2017 году. Экспорт Китая вырос в 2018 году на 9,9%, составив 2,48 триллиона долларов, а импорт — на 15,8%, до 2,14 триллиона. Положительное сальдо торгового баланса по итогам прошлого года составило 351,76 миллиарда долларов.

Власти Китая на открытии ежегодной сессии парламента в начале марта заявили, что в 2019 году намерены активно наращивать импорт и всячески способствовать интенсификации международной торговли, работать над сокращением времени таможенного досмотра, снижать издержки соблюдения налогового законодательства для импорта и экспорта, предпринимать реальные шаги для содействия облегчению торговых процедур.