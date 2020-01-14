МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Рост ВВП РФ в текущем году будет ниже официального прогноза министерства экономического развития России в 1,7% — около 1,5% или даже меньше. Таков прогноз главы Счетной палаты Алексея Кудрина.

"В 2020 году, я думаю, темпы роста опять будут чуть-чуть ниже, чем взято правительством — около 1,5% или даже меньше. На 2020 год правительство снизило прогноз до 1,7%, хотя первоначально раньше предполагалось, что будет 2%. То есть, темпы пока сохраняются низкими", — сказал Кудрин в интервью агентству РИА Новости. Кудрин назвал главные риски для роста российской экономики

Он отметил, что по итогам 2019 года рост ВВП будет не больше 1% или около того. "Возможно, он все-таки выйдет на 1,2% или 1,3% (официальный прогноз Минэкономразвития — ред.), как планировало правительство, но это будет существенное сокращение темпов роста по сравнению с 2018 годом, когда было 2,5%", — добавил Кудрин.

По его словам, российская экономика испытывает ряд вызовов, которые снижают темпы ее роста, среди которых демографические проблемы и низкая производительность труда.

Добиваться больших объемов производства при сокращении численности населения возможно за счет роста производительности труда. "И это тоже проблема — будет ли производительность такой высокой?", — говорит глава Счетной палаты.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00.