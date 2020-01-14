МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Импорт в РФ из дальнего зарубежья в 2019 году вырос на 2,1% по сравнению с прошлым годом — до 216,58 миллиарда долларов, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).

"По предварительным данным таможенной статистики, в январе-декабре 2019 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 216 579,8 миллиона долларов США и по сравнению с аналогичным периодом 2018 года возрос на 2,1%", — говорится в сообщении.

В декабре 2019 года импорт из стран дальнего зарубежья увеличился на 7,7% относительно декабря 2018 года.

По сравнению с ноябрем стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья в декабре вырос на 2,9% и составил 20,453 миллиарда долларов. При этом импорт текстильных изделий и обуви увеличился на 29,8% и составил 1,167 миллиарда долларов, продовольственных товаров и сырья для их производства — на 12,7%, до 2,424 миллиарда долларов, машиностроительной продукции — на 8,7%, до 10,647 миллиарда долларов. Ввоз химической продукции сократился на 19,6% — до 3,655 миллиарда долларов.

В импорте текстильных изделий и обуви в декабре 2019 года по сравнению с ноябрем возросли закупки обуви — на 68%, текстильной одежды — на 38,6%, трикотажного полотна — на 22,8%, трикотажной одежды — на 22,4%, хлопка — на 10,6%, химического волокна — на 9,8%, химических нитей — на 9%, текстильных материалов — на 1%, а ввоз готовых текстильных изделий сократился на 5,4%.

В группе продовольственных товаров и сырья для их производства увеличился ввоз зерновых культур — на 76,8%, овощей — на 31,8%, фруктов и орехов — на 30,3%, рыбы — на 30%, молочных продуктов — на 20,8%, мяса и субпродуктов — на 3,3%, сахара — на 2,8%, табака — на 1,3%. Ввоз растительного масла сократился на 8%, алкогольных и безалкогольных напитков — на 1,3%.

В импорте машиностроительной продукции возросли закупки летательных аппаратов в 1,8 раза, оптических инструментов и аппаратов — на 15,2%, механического оборудования — на 14,3%, средств наземного транспорта — на 3,9%. Закупки электрооборудования сократились на 4,8%, судов и плавучих средств — на 2,3%, железнодорожных локомотивов — на 0,7%.

В импорте химической продукции закупки фармацевтической продукции упали на 51%, мыла и синтетических моющих средств — на 0,8%. В то же время ввоз продукции органической и неорганической химии возрос на 32,3%, полимеров и каучука — на 3,9%, парфюмерно-косметических товаров — на 2,2%.