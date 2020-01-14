Представлять Россию на форуме в Давосе будут Козак и Орешкин
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Россию на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) будут представлять вице-премьер страны Дмитрий Козак и министр экономического развития Максим Орешкин. Об этом во вторник сообщил журналистам источник в деловых кругах.
Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе пройдет с 21 по 24 января.
"Козак и Орешкин поедут в Давос", — заявил собеседник агентства.
Напомним, что Орешкин в начале декабря прошлого года заявлял, что на форуме в Давосе планирует встретиться с новым комиссаром Евросоюза по вопросам торговли и обсудить вопросы сотрудничества по линии Всемирной торговой организации (ВТО).
На форуме в Давосе по традиции проходит неформальная встреча министров торговли стран ВТО.
Орешкин в начале ноября говорил, что Россия и ЕС ведут обсуждение вопросов для заключения соглашения о разрешении взаимных торговых споров в рамках ВТО. В то же время министр отмечал, что решения по ряду дел, в настоящее время находящихся в апелляции по линии ВТО, уже приняты и будут опубликованы в начале следующего, то есть наступившего 2020, года.
https://1prime.ru/state_regulation/20200114/830788447.html