МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Россию на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) будут представлять вице-премьер страны Дмитрий Козак и министр экономического развития Максим Орешкин. Об этом во вторник сообщил журналистам источник в деловых кругах.

Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе пройдет с 21 по 24 января.

"Козак и Орешкин поедут в Давос", — заявил собеседник агентства.

Напомним, что Орешкин в начале декабря прошлого года заявлял, что на форуме в Давосе планирует встретиться с новым комиссаром Евросоюза по вопросам торговли и обсудить вопросы сотрудничества по линии Всемирной торговой организации (ВТО).

На форуме в Давосе по традиции проходит неформальная встреча министров торговли стран ВТО.

Орешкин в начале ноября говорил, что Россия и ЕС ведут обсуждение вопросов для заключения соглашения о разрешении взаимных торговых споров в рамках ВТО. В то же время министр отмечал, что решения по ряду дел, в настоящее время находящихся в апелляции по линии ВТО, уже приняты и будут опубликованы в начале следующего, то есть наступившего 2020, года.