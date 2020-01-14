МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ, Наталья Карнова. В ходе послания Федеральному собранию, запланированному на 15 января, президент РФ Владимир Путин коснется ситуации в экономике, отметив основные достижения и проблемы. Но главный акцент будет сделан на благосостоянии населения – эта тема важна как с точки зрения обеспечения экономического роста, так и в преддверии парламентских выборов 2021 года, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты. За предстоящий год положение электората должно быть улучшено, благо, деньги на это в стране имеются.

Традиционно основных посылов Федеральному собранию несколько – это международная повестка, ситуация внутри страны, актуальные задачи и экономические вызовы. Каждому из блоков в ходе подготовки документа уделяется особое внимание. Экономическая часть, как и другие, заранее подготавливается и тщательно выверяется в соответствии с бюджетными планами. Исходя из сказанного президентом, будут актуализированы задачи, стоящие перед всеми ветвями власти, разработаны соответствующие законодательные акты.

По словам руководителя отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаила Когана, в той части, которая будет посвящена экономическим вопросам, Путин отметит успехи в достижении ценовой и макроэкономической стабильности.

"Экономический блок правительства наряду с Банком России могут заслужить похвалу президента за снижение инфляции по итогам минувшего года до 3%, что создало необходимые условия для запуска нацпроектов, которые должны поспособствовать ускорению роста ВВП с прогнозируемых 1,3% по итогам 2019 года до среднемировых 3% в ближайшие годы", — отметил он.

Кроме того, лидер государства может отметить понижение Банком России ключевой ставки с 7,75% до 6,25%, что улучшило доступность ипотеки для граждан – средневзвешенная ставка к концу года опустилась до 9% годовых, и Путин наверняка повторит прогноз главы ЦБ, что в обозримом будущем ставки могут опуститься до 7-8% годовых.

БОРЬБА С БЕДНОСТЬЮ

Среди основных экономических проблем президент непременно затронет две – бедность, и, как одно из ее последствий – негативные демографические тенденции, считают эксперты.

"В текущем году гораздо большее значение для населения играют внутренние факторы: финансовая ситуация граждан остается достаточно тяжелой, так что главной задачей лидера страны будет успокоить население и пообещать решение всех насущных проблем", — уверен эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Главная проблема — это отсутствие роста реальных доходов населения в последние годы, на что и будет сделан основной упор. Среди национальных целей развития РФ значится снижение уровня бедности в два раза к 2024 году и ускорение темпов роста ВВП до среднемировых. Прошло уже почти два года с момента подписания соответствующего указа, но особых изменений в лучшую сторону нет. По данным за третий квартал 2019 года, 12% населения имеют зарплату ниже прожиточного минимума, а реальные доходы в прошлом году выросли всего на 0,8% (первое увеличение показателя с 2014 года). Между тем, для развития экономики крайне важно повышение внутреннего спроса, без которого выполнение намеченных целей обречено на провал, а значит, рост зарплат имеет первостепенное значение, указал эксперт.

По данным аналитического центра при правительстве РФ, продолжающееся снижение реальных располагаемых доходов населения стало самым затяжным в новейшей российской истории, согласна доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Бабкина.

Среди причин снижения реальных располагаемых доходов выделяют рост потребительских цен и обязательных выплат, в первую очередь процентных платежей по кредитам. Закредитованность населения – также серьезная проблема, которая нуждается в пристальном внимании властей.

По мнению президента Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова, на фоне начинающейся в этом году предвыборной кампании перед парламентскими выборами 2021 года федеральному центру крайне важно показать достижения по улучшению благосостояния граждан.

"Реальные доходы населения сейчас фактически не растут, и социальную повестку пытаются перехватить другие политические силы, в частности, ЛДПР и КПРФ", — отметил он.

Среди целевых групп, на которые будет нацелено послание – пенсионеры и молодежь. Для первых может быть озвучен ряд "поблажек", дабы нивелировать негатив от повышения пенсионного возраста, для вторых — меры по развитию образования, занятости, социальная тематика. Обе эти категории важны с электоральной точки зрения, что прекрасно понимают власти. Значит, по каждой из них могут быть озвучены меры поддержки.

НАЦПРОЕКТЫ И ИНФРАСТРУКТУРА

Еще один важный блок тем, которые затронет глава государства – национальные и инфраструктурные проекты, полагают эксперты. По мнению Абзалова, в основном акцент будет сделан на реализацию нацпроектов, основные деньги по которым пойдут в субъекты именно в 2020 году. Идея послания – средства наконец начнут доходить до граждан, и их благосостояние улучшится. Это касается всего спектра экономической и социальной проблематики – повышения доходов населения, науки и образования, здравоохранения, социальной инфраструктуры.

Именно на нацпроекты правительство возлагает главные надежды по спасению отечественной экономики, подчеркивает Николаев. Судя по предварительным данным Счетной палаты, бюрократическая машина заметно ускорила освоение денег в последние недели 2019 года, однако исполнение расходов по всем программам едва дотягивает до 90%. Не говоря уже о том, что в списке есть явные аутсайдеры – "Цифровая экономика" и "Экология", которые были исполнены всего лишь на 53,6% и 61,7%.

"Таким образом, Путин устроит большой нагоняй, но, тем не менее, подчеркнет ряд положительных изменений и расскажет о позитивных изменениях, которые ждут нас в ближайшем будущем", — полагает эксперт.

ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД

Очевидно, что главная задача, стоящая перед современной Россией — ускоренное развитие, считает генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. "Поэтому Путин будит говорить о процессах, которые это развитие обеспечивают. Среди них важное место занимает рост высокотехнологичного производства, ведь окончательно победить бедность можно лишь за счет роста производительности труда. Последнее важно и для роста экономики", — говорит он.

Не менее важно привлечение иностранных инвестиций. Нужны не деньги, а технологии и рынки сбыта. Если это будет получено, то рост высокотехнологичного производства будет быстрее и проще, уверен эксперт.

По мнению Журавлева, все перечисленные темы тесно связаны между собой и являются разными сторонами процесса модернизации российской экономики.

Что касается отраслей, на которые будет направлено первоочередное внимание президента, то это, прежде всего, строительство и его поддержка за счет субсидирования ипотечных ставок, сельское хозяйство, промпроизводство в том числе, машиностроение, экология, поддержка малого и среднего бизнеса. Особое внимание президент может уделить IT-индустрии, как наиболее динамично развивающемуся сегменту, полагает Абзалов.

По итогам послания будут даны соответствующие поручения чиновникам и уточнены статьи реализации средств бюджета. Глава государства озвучит конкретные финансовоемкие решения – деньги на это есть, и необходимость расходовать их на улучшение жизни граждан в преддверии парламентских выборов очевидна, заключил эксперт.