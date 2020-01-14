МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Оборот торговли между Россией и Украиной в январе-ноябре 2019 года составил 10,649 миллиарда долларов, сократившись на 21,8% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

В том числе экспорт из РФ на Украину составил 6,218 миллиарда долларов (снижение на 28,1%), импорт в РФ с Украины — 4,431 миллиарда (снижение на 11%).

Доля Украины в общем обороте внешней торговли РФ в отчетном периоде снизилась до 1,8% с 2,2% годом ранее.

Оборот торговли между Россией и ЕС в январе-ноябре 2019 года сократился на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 252,552 миллиарда долларов.

В том числе экспорт из России в ЕС снизился на 7,8% и составил 172,59 миллиарда долларов, импорт в РФ из ЕС сократился на 1,7%, до 79,962 миллиарда.

Доля ЕС в общем обороте внешней торговли РФ в отчетном периоде сократилась до 41,8% с 43% годом ранее.

Оборот торговли между Россией и США в январе-ноябре 2019 года увеличился на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 23,966 миллиарда долларов.

Экспорт из РФ в США составил 11,844 миллиарда долларов (рост на 6,1%), импорт в РФ из США — 12,123 миллиарда (рост на 5,7%).

Доля США в общем обороте внешней торговли РФ за отчетный период выросла до 4% с 3,6% годом ранее.

Оборот торговли между Россией и Белоруссией в январе-ноябре 2019 года снизился на 3,5% в годовом выражении и составил 30,458 миллиарда долларов.

Экспорт из РФ в Белоруссию составил 18,73 миллиарда долларов (снижение на 7,6%), импорт в Россию из Белоруссии — 11,727 миллиарда (рост на 3,9%).

Доля Белоруссии в общем обороте внешней торговли РФ в отчетном периоде осталась на уровне 5%.

Оборот торговли между Россией и Китаем в январе-ноябре 2019 года увеличился на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 99,624 миллиарда долларов.

Экспорт из России в Китай снизился на 0,8% и составил 50,673 миллиарда долларов, импорт в РФ из Китая увеличился на 2,7% — до 43,951 миллиарда долларов.

Доля Китая в общем обороте внешней торговли РФ в отчетном периоде выросла до 16,5% с 15,8% годом ранее.