МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Россию на Всемирном экономическом форуме в Давосе будут представлять министр энергетики Александр Новак и глава Минэкономразвития Максим Орешкин, следует из списка представителей государств, которые посетят Давос. Соответствующий документ опубликован организаторами ВЭФ.

Орешкин ранее говорил, что планирует посетить Давос. РИА Новости направило запрос в Минэнерго об участии Новака в форуме.

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в форуме, также следует из списка глав государств, которые посетят Давос.

Как ожидается, в делегацию Украины войдет также глава МИД Вадим Пристайко.

Также президент США Дональд Трамп с дочерью Иванкой и зятем Джаредом Кушнером примут участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Как ожидается, в делегацию США войдут также министр финансов Стивен Мнучин и министр торговли Уилбур Росс.

Также в Давосе ожидается приезд высокопоставленной китайской делегации. КНР на форуме представит первый заместитель премьера Государственного совета Хань Чжен, ответственный за экономические вопросы.

Пока официально не известно, пройдут ли на ВЭФ прямые торговые переговоры между Китаем и США.

Всемирный экономический форум пройдет в швейцарском Давосе с 21 по 24 января.