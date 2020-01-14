МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Потребительские цены в США в декабре выросли на 2,3% в годовом выражении, в месячном исчислении инфляция составила 0,2%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны.

Годовой показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, в месячном аналитики прогнозировали сохранение показателя на уровне ноября в 0,3%.

В ноябре потребительские цены в стране выросли на 0,3% в месячном выражении и на 2,1% — в годовом.

Базовая инфляция в США — за исключением цен на продукты питания и энергоносители — в декабре в годовом исчислении составила 2,3%, что совпало с прогнозами аналитиков. В месячном выражении зафиксирована дефляция в 0,1%, Эксперты ожидали, что базовая инфляция останется на уровне ноября в 0,2%.

Цены на продовольствие в США в декабре в месячном выражении выросли на 0,1%, на энергоносители — уменьшились на 0,8%. В годовом выражении продукты питания подорожали в отчетном месяце на 1,8%, а энергоносители — подешевели на 0,8%.