МОСКВА, 14 янв — Dow Jones. На Уолл-стрит есть расхожая тема: гадать, какие активы в следующий раз купит Уоррен Баффет. Во время недавних дискуссий всплыло имя логистического гиганта FedEx, что в общем-то не лишено смысла.

Есть три причины, объясняющие, почему Уолл-стрит так зациклена на планах приобретений Berkshire Hathaway. Во-первых, Berkshire владеет множеством бизнесов в различных областях – от страхового до промышленного и логистического. Кажется, нет компании вне пределов ее досягаемости.

Во-вторых, денежные запасы Berkshire на сегодняшний день превышают 125 млрд долларов. Поэтому она может купить практически любую фирму любого размера. И в-третьих, гендиректор Уоррен Баффет утверждает, что стремится к приобретениям "размером со слона". Berkshire прямо сгорает от нетерпения, стремясь купить какую-нибудь компанию.

"Мы надеемся, что в ближайшие годы переведем большую часть нашей ликвидности в бизнесы, которыми Berkshire будет владеть на постоянной основе", — написал Баффет в письме акционерам за 2019 год, выразив сожаление, что в последнее время купил немного. "Несмотря на это мы продолжаем надеяться на приобретение размером со слона".

FedEx и Berkshire не откликнулись на просьбу о комментариях.

Баффет предпочитает простые для понимания бизнесы с хорошим управлением и так называемыми "защитными рвами" от конкурентов (бизнес-качествами, которые помешают конкурентам поглотить их доходы). Руководствуясь этими критериями, Баффет сумел приобрести множество бизнесов в различных отраслях, в том числе в промышленном, розничном, в сегменте товаров массового потребления, секторе жилищного строительства, страховом, коммунальном и прочих.

Кроме того, Berkshire владеет транспортными и логистическими активами, включая железную дорогу Burlington Northern Santa Fe и компанию по лизингу грузовиков Xtra. Добавление FedEx в этот портфель обеспечит указанным бизнесам экономию на масштабе, а денежные средства Баффета помогут FedEx преодолеть нынешние трудности, не беспокоясь при этом о краткосрочной прибыли.

Конгломерат Баффета – одна из нескольких компаний, которые просто могут выписать FedEx чек. Это значит, что сделка может состояться без обременения объединенной компании издержками по процентным выплатам.

"Berkshire в прошлом добилась великолепных результатов в создании значительной стоимости у промышленных и транспортных активов, — пояснил Barron's стратег iDrive Logistics Мэтт Уайт. – Лично я думаю, что предложение Berkshire будет достаточно привлекательно, чтобы пройти проверку качества у Фреда Смита".

Смит – основатель и гендиректор FedEx, который до недавнего времени числился в списке ведущих гендиректоров по версии Barron's. В середине 2019 года после непростого года Смит был исключен из этого списка, но он по-прежнему отвечает критериям успешного управленца.

Кроме того, FedEx сейчас дешева. Это еще один фактор, который преследует Berkshire. Баффет в своем ежегодном письме посетовал на "заоблачные" цены "бизнесов, обладающих приличными долгосрочными перспективами".

Акции FedEx сейчас торгуются к прогнозируемой в 2020 календарном году прибыли на уровне 13,3х – с дисконтом к бумагам в составе индексов S&P 500 и Dow Jones Industrial Average. Это связано с тем, что сейчас бизнес-импульсы двигаются в неверном направлении.

Последствия торговой войны между США и Китаем в последнее время бьют по объемам в корпоративном сегменте экспресс-доставки. Более того, инвесторы опасаются, что долгосрочная доходность FedEx может пострадать, потому что такие ретейлеры, как Amazon.com, начинают собственными силами осуществлять доставку заказанных через интернет товаров.

Нельзя сказать, что идея сделки притянута за уши, как могло бы показаться. Не стоит забывать, что Уолл-стрит год назад уже предполагала, что компанию FedEx может купить Amazon. А сейчас, как заметил Уайт, "потенциальная сделка, похоже, отвечает всем критериям Berkshire".

— Автор Al Root, allen.root@dowjones.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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