МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Объем денежной базы России в широком определении по состоянию на 1 января составил 16,811 триллиона рублей против 16,5 триллиона рублей на 1 декабря 2019 года, сообщил Банк России.

Таким образом, за декабрь показатель увеличился на 1,88%, или на 311 миллиардов рублей.

Основную часть денежной базы в широком определении составляют наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (10,616 триллиона рублей на 1 января). Кроме того, она включает корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (2,626 триллиона рублей), обязательные резервы (617,4 миллиарда рублей), депозиты кредитных организаций в Банке России (1,028 триллиона рублей), облигации Банка России у кредитных организаций (1,924 триллиона рублей).