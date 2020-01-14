МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Нетарифное квотирование экспорта зерна целесообразно вводить во второй половине сельскохозяйственного года — с 1 января по 30 июня, ограничение объема поставок на уровне 20 миллионов тонн в текущем сезоне не будет нести угрозы российскому рынку, заявил журналистам советник министра сельского хозяйства РФ Юрий Косован.

"Для обеспечения внутренних потребностей страны в зерне Минсельхозом подготовлен проект постановления, определяющий действие ограничительного механизма в виде нетарифного квотирования экспорта зерна. Такой механизм целесообразно вводить во второй половине сельскохозяйственного года (с 1 января по 30 июня), а с 1 июля по 31 декабря сохранить режим свободного вывоза зерна на экспорт", — сказал Косован.

"В текущем сельхозгоду потенциал экспорта оценивается в размере 45 миллионов тонн, исходя из урожая 121 миллион тонн и прогноза потребления. Экспорт зерна в первой половине сезона составил порядка 25 миллионов тонн, таким образом, во второй половине сельскохозяйственного года без угрозы для внутреннего рынка может быть вывезено 20 миллионов тонн, которые предлагается нормативно зафиксировать в виде нетарифной квоты", — добавил он.

По его словам, квотирование экспорта зерна из России не предполагает привязку ограничений к конкретным экспортерам зерновых культур.

"Применение такого механизма должно быть максимально понятным и прозрачным для отрасли и не должно создавать искусственных преференций или ограничений для отдельных участников. Механизм нетарифного квотирования не предполагает привязку ограничений к конкретным экспортерам", — сказал Косован.