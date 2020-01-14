ВАШИНГТОН, 14 янв — ПРАЙМ. Министерство финансов США во вторник объявило о введении санкций в отношении двух компаний из Пекина и Пхеньяна в связи с нарушением санкционного режима ООН, который действует в отношении КНДР.

Как сообщает ведомство, санкции введены в отношении компаний Beijing Sukbakso и Korea Namgang Trading Corporation за использование труда северокорейских рабочих.

"Экспорт северокорейских рабочих приносит незаконные доходы для правительства Северной Кореи в нарушение санкций ООН", — приводятся в сообщении слова министра финансов США Стивена Мнучина.

В ведомстве уточняют, что Korea Namgang Trading Corporation участвует в "логистическом цикле экспорта рабочей силы": занимается визовыми и паспортными вопросами, выездом и трудоустройством рабочих из КНДР за рубежом. Кроме того, эта же компания занимается "репатриацией средств" в Северную Корею, часть из которых направляется непосредственно правительству страны.

Beijing Sukbakso – базирующийся в Китае северокорейский гостиничный комплекс, который, по данным США, обрабатывает по крайней мере часть поездок и логистики для сотрудников Korea Namgang Trading Corporation.

Введенные санкции предполагают заморозку всех счетов и недвижимости указанных компаний, находящиеся в юрисдикции США. В частности, речь идет о заморозке всех счетов в долларах США.

Международные санкции в отношении КНДР, которые предполагают в том числе запрет на использование труда северокорейских рабочих за рубежом, были введены в ответ на развитие ядерной и ракетной программ Пхеньяна. Несмотря на возобновление переговоров между США и КНДР по этому вопросу в 2018-19 годах пока ситуация в целом остается прежней и санкции сохраняются в силе.