МОСКВА, 14 янв РИА Новости/Прайм. Предложение по ограничению экспорта зерна из России должно быть рассмотрено на подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, данная инициатива Минсельхоза пока не поступала в Минэкономразвития, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства экономического развития.

Минсельхоз в понедельник опубликовал уведомление о подготовке проекта постановления правительства о введении временного ограничения на экспорт зерна из России. Согласно проекту, который имеется в распоряжении РИА Новости, министерство предлагает ввести с 1 января по 30 июня 2020 года нетарифную квоту в размере 20 миллионов тонн на экспорт из России за пределы ЕАЭС пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи), ржи, ячменя, овса и кукурузы. По оценке Минсельхоза, действие квоты позволит избежать нехватки зерна на внутреннем рынке России и ЕАЭС.

"В соответствии с установленным порядком, вопросы введения такого рода мер рассматриваются на заседаниях подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. До настоящего времени инициатива Минсельхоза не поступала в Минэкономразвития России для рассмотрения в рамках указанной подкомиссии", — сообщили в пресс-службе МЭР.

В министерстве экономического развития указали, что международные обязательства России, в частности обязательства в ВТО, допускают при определенных условиях вводить временные ограничения на экспорт.

"Из-за отсутствия информации об инициативе сложно сказать, сложились ли такие условия на российском рынке", — добавили в МЭР.