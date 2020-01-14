МОСКВА, 14 янв /ПРАЙМ/. Минсельхоз РФ предлагает наделить министерство полномочиями по координации деятельности органов власти и организаций в сфере развития сельских территорий, проект соответствующего постановления правительства РФ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Проект вносит изменения в положение о Минсельхозе. Сейчас, согласно положению, министерство осуществляет функции по выработке госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере АПК, включая устойчивое развитие сельских территорий.

Документом предлагается дать Минсельхозу функции по координации деятельности федеральных и региональных органов исполнительной власти, муниципальных образований, госкорпораций, российских банков и иных организаций "по выработке, реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, методическому обеспечению, разработке и корректировке документов стратегического планирования в сфере устойчивого и комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций), а также при реализации мероприятий на сельских территориях (сельских агломерациях)".

В конце мая 2019 года правительство РФ утвердило госпрограмму по комплексному развитию сельских территорий до 2025 года с общим объемом финансового обеспечения в 2,288 триллиона рублей. Реализация программы должна привести к обеспечению сельских жителей доступным и комфортным жильем, обеспечить развитие рынка труда и инфраструктуры на селе.