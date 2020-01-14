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МОСКВА, 14 янв РИА Новости/Прайм. Предложение по ограничению экспорта зерна из России должно быть рассмотрено на подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, данная инициатива Минсельхоза пока не поступала в Минэкономразвития, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства экономического развития.

Минсельхоз в понедельник опубликовал уведомление о подготовке проекта постановления правительства о введении временного ограничения на экспорт зерна из России. Согласно проекту, который имеется в распоряжении РИА Новости, министерство предлагает ввести с 1 января по 30 июня 2020 года нетарифную квоту в размере 20 миллионов тонн на экспорт из России за пределы ЕАЭС пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи), ржи, ячменя, овса и кукурузы. По оценке Минсельхоза, действие квоты позволит избежать нехватки зерна на внутреннем рынке России и ЕАЭС.

"В соответствии с установленным порядком, вопросы введения такого рода мер рассматриваются на заседаниях подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. До настоящего времени инициатива Минсельхоза не поступала в Минэкономразвития России для рассмотрения в рамках указанной подкомиссии", — сообщили в пресс-службе МЭР.

В министерстве экономического развития указали, что международные обязательства России, в частности обязательства в ВТО, допускают при определенных условиях вводить временные ограничения на экспорт. "Из-за отсутствия информации об инициативе сложно сказать, сложились ли такие условия на российском рынке", — добавили в МЭР.

Как прокомментировали РИА Новости эксперты НИУ "Высшая школа экономики", член ВТО не может вводить количественных ограничений экспорта, если это не требуется для ликвидации чрезвычайной нехватки продовольствия на внутреннем рынке. "Наличие такой ситуации требует доказательств. Такие доказательства, скорее всего, отсутствуют. Кроме того, не определен порядок распределения квот между экспортерами", — считают эксперты НИУ ВШЭ.