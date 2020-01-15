МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Рост крупнейшей экономики Европы, Германии, по итогам 2019 года составил 0,6% после увеличения ВВП на 1,5% в предшествовавшем году, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis).

Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер. В свою очередь немецкий институт экономических исследований IFO в середине декабря публиковал прогноз, согласно которому рост ВВП Германии по итогам 2019 года составит 0,5%, в 2020 году — 1,1%, а в 2021 году — 1,5%.

Это уже десятый год подряд, когда экономика Германии демонстрирует рост, что является самым длительным периодом улучшения показателя за всю историю объединенной Германии.

Ведомство отмечает, что основной вклад в рост немецкой экономики в прошедшем году оказали расходы потребителей страны. Расходы домохозяйств за год выросли на 1,6%, а государственные расходы — на 2,5%. Темпы роста показателей оказались при этом выше, чем в последние два года.

Экспорт товаров и услуг вырос в 2019 году на 0,9% по сравнению с предыдущим годом, а объем импорта увеличился на 1,9%. Рост показателей значительно замедлился по сравнению с 2018 годом, когда экспорт увеличился на 2,1%, а импорт — на 3,6%.