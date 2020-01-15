МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Инфляция в Великобритании в декабре в годовом выражении замедлилась до 1,3% с 1,5% в ноябре, в месячном выражении была зафиксирована нулевая инфляция против инфляции в 0,2% месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали годовую инфляцию в 1,5%, а в месячном выражении — в 0,2%.