МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе обращения с ежегодным посланием к Федеральному Собранию предложил расширить с января 2020 года действие программы материнского капитала на семьи, в которых рождается только первый ребенок.

"Нам необходимо поддержать молодых людей, тех, кто начинает семейную жизнь… мечтает о детях. В этой связи хотел бы предложить новые дополнительные решения по материнскому капиталу, которые должны также вступить в силу с 1 января 2020 года. Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме", — сказал он.

С января 2020 года размер маткапитала составляет 466 тысяч 617 рублей, напомнил Путин и предложил увеличить материнский капитал при рождении второго ребенка еще на 150 тысяч рублей, затем ежегодно его индексировать.

"Предлагаю увеличить материнский капитал ещё на 150 тысяч рублей. Право на эти дополнительные средства к материнскому капиталу семья получит при рождении уже второго ребенка. Таким образом, общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616 тысяч 617 рублей и в дальнейшем он будет ежегодно индексироваться", — сказал он.

Путин добавил, что считает, что если в семье сейчас есть ребёнок, то после рождения второго материнский капитал должен предоставляться ей уже в новом увеличенном размере — 616 тысяч 617 рублей.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ

Он также выступил с предложением ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка в стране от трех до семи лет. Мера начнет действовать с с 1 января текущего 2020 года.

"Когда ребенку исполнится три года, установленные выплаты прекращаются, и, значит, семья сразу же может попасть в сложную ситуацию. Так, собственно говоря, и происходит. Этого нельзя допустить… В этой связи, предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты для детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, причем уже с 1 января 2020 текущего года", — сказал глава государства.

Он особо отметил, что в этом возрасте дети "знакомятся с вирусами", из-за чего часто болеют и не ходят в школу. Так, маме зачастую трудно совмещать работу и уход за ребенком.

Выплаты на ребенка от трех до семи лет первоначально составят половину прожиточного минимума и составят 5,5 тысячи рублей, а в 2021 году при необходимости могут вырасти вдвое.

"Кого затронет эта мера и как она должна действовать? Выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека, то есть действительно со сложной, очень сложной ситуацией… В каждом субъекте РФ, как я уже сказал, доходы могут разниться. И выплаты на первом этапе составят у нас половину прожиточного минимума — 5,5 тысячи, но это не все. Мы должны будем понять и оценить, как работает эта система, и если увидим, что какие-то семьи не доходят до прожиточного минимума, получая 5,5 тысячи, сделаем следующий шаг и будем выплачивать со следующего года уже целиком. В каждом регионе по-разному. Будем выплачивать полный ПМ (прожиточный минимум — ред.) — это 11 с лишим тысяч. Здесь цифры тоже будут разные, но примерно, в среднем, это будет 11 тысяч на ребенка в месяц", — отметил он и добавил, что для того, чтобы получать такую выплату, достаточно будет подать заявление, а также указать свой легальный официальный доход.

Путин сделал акцент на необходимости сделать эту процедуру максимально удобной и простой для граждан. Семьи, считает президент, должны иметь возможность оформить документы без очередей и иных преград. Еще одна возможность оформления — дистанционно, через соответствующий государственный портал.

ПРОДЛЕНИЕ МАТКАПИТАЛА

Он также предложил продлить программу материнского капитала до конца 2026 года.

"Сейчас эта программа рассчитана на период до 31 декабря 2021 года. Я знаю, что часто звучит волнующий многих людей вопрос: что государство намерено делать после 31 декабря 2021 года? Мы продлим эту программу. И минимум до 31 декабря 2026 года ", — сказал Путин.

ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА

Путин призвал все российские банки — не только с государственным участием — активнее включаться в программу льготной ипотеки под 2% для семей с детьми в ДФО.

"На Дальнем Востоке запущена социальная программа для молодых семей — ипотека по ставке 2%. Прошу банки, и не только с госучастием, активнее включаться в ее реализацию", — сказал президент.

На прошлой неделе в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке сообщили, что "дальневосточную" ипотеку под 2% годовых можно будет получить в 14 банках, до конца февраля текущего года в программу войдут еще ряд кредитных организаций.

Президент отметил, что в стране создать стройную, масштабную, системную программу поддержки семей.

"Смысл всех принимаемых нами мер заключается в том, чтобы создать в России стройную, масштабную, и, главное, эффективно работающую систему поддержки семьи. Чтобы доходы наших граждан… были достаточными для достойной жизни", — сказал он.