МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию назвал важнейшую задачу правительства и Банка России. По его словам, это создание условий для существенного роста реальных доходов россиян.

"Опираясь на устойчивый макроэкономический фундамент, нужно создать условия для существенного повышения реальных доходов граждан. Вновь подчеркну, что это важнейшая задача правительства и Центрального банка", — сказал глава государства.

Путин похвалил Банк России за последовательную работу по повышению доступности кредитов для экономики.

"Для уверенного роста инвестиций экономике нужны так называемые длинные деньги — это мы все хорошо знаем, это прямая ответственность Банка России. Отмечу его последовательную линию на повышение доступности кредита для реального сектора экономики", — заявил президент.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина неоднократно заявляла о том, что экономический рост невозможен без притока долгосрочных инвестиций. По ее словам, длинные деньги в экономике формируются в первую очередь пенсионными фондами, страховыми компаниями — это те, которых называют институциональными инвесторами. Однако, пока в стране их доля на финансовом рынке чрезвычайно мала. Тем не менее, регулятор продолжит работу по развитию финансового рынка РФ.

В декабре Набиуллина отметила, что доступность кредитных средств больше не является главной проблемой для бизнеса в России благодаря снизившимся ставкам. По ее словам, ставки в реальном выражении, за вычетом инфляции, находятся примерно на том же уровне, как в странах с развивающимися экономиками. Регулятор в 2019 году суммарно снизил ключевую ставку на 1,5 процентного пункта и теперь составляет 6,25% годовых.

В ходе послания Путин заявил также о необходимости запуска нового инвестиционного цикла.

"В 2021 году темпы роста ВВП России должны быть выше мировых. Чтобы получить такую динамику, нужно запустить новый инвестиционный цикл, серьезно нарастить вложения в создание и обновление рабочих мест, инфраструктуру, в развитие промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг. Начиная с этого года, ежегодный прирост инвестиций должен составлять не менее 5%, их долю в ВВП страны нужно увеличить с текущего 21% до 25% в 2024 году", — сказал президент РФ.

Согласно прогнозу Минэкономразвития РФ, инвестиции в основной капитал должны вырасти на 5%, в 2021 году — на 6,5%.