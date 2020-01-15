МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в своем выступлении перед Федеральным Собранием предложил доверить Госдуме не только согласование, но и утверждение кандидатуры премьера РФ.

Сейчас, как напомнил российский лидер, в соответствии с Конституцией РФ, президент получает согласие Госдумы на назначение председателя правительства страны, а затем уже сам назначает и главу кабинета, и его заместителей, и всех министров.

"Предлагаю изменить этот порядок и доверить Государственной думе не просто согласование, а утверждение кандидатуры председателя правительства Российской Федерации. А затем по его представлению, по представлению председателя правительства, всех вице-премьеров и федеральных министров. При этом президент будет обязан назначить их на должность, то есть будет не в праве отклонить утвержденные парламентом кандидатуры соответствующих должностных лиц", — сказал Путин.

По мнению главы государства, все перечисленное является очень серьезными изменениями в политической системе России.

Тем не менее, если учитывать зрелость политических объединений в РФ и авторитет гражданского общества, эти предложения Путин считает оправданными.

"Это повысит роль и значение парламента страны, роль и значение Госдумы, парламентских партий, самостоятельность и ответственность председателя правительства и всех членов кабинета. Сделает более эффективным и содержательным взаимодействие между представительной и исполнительной ветвями власти", — пояснил он. Путин предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий

"За президентом безусловно должно сохраняться право определять задачи и приоритеты деятельности правительства, как и право отстранять от должности председателя правительства, его замов и федеральных министров в случае ненадлежащего исполнения обязанностей или в связи с утратой доверия", — считает лидер страны.

КАНДИДАТЫ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА

Также Путин предложил ужесточить требования к кандидатам в президенты: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства.

"Еще более жесткие требования должны применяться к лицам, претендующим на должность президента Российской Федерации. Предлагаю здесь закрепить требования о постоянном проживании на территории России не менее 25 лет, а также отсутствие иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве, причем не только на момент участия в выборах, но и когда бы то ни было ранее", — отметил он.

Согласно действующему законодательству, президентом страны может быть избран гражданин России не моложе 35 лет, который постоянно проживает на территории Российской Федерации не менее 10 лет. На этот пост не имеет право выдвигаться гражданин РФ, имеющий гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.