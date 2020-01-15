МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Банк России считает вредным сейчас менять таргет по инфляции, заявила журналистам первый зампред регулятора Ксения Юдаева.

В настоящее время таргет ЦБ по инфляции составляет "вблизи 4%". Инфляция в России по итогам 2019 года составила 3%, это ниже цели Банка России. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью РИА Новости заявил, что таргет по инфляции в России с текущих 4% в перспективе 2-3 лет можно снизить, но этот процесс требует внимательного анализа.

"Очень вредно менять таргет часто. В последние три года у нас инфляция, если в среднем посчитать, была примерно около 3,7%, то есть вблизи таргета. Инфляционные ожидания еще не заякорены. Поэтому на настоящее время пересматривать таргет, на наш взгляд, вредно. Нужно еще поработать", — сказала Юдаева в кулуарах Гайдаровского форума.

По ее словам, Банк России по-прежнему считает, что в текущем квартале инфляция в стране опустится ниже 3%.

"Я думаю, что нет вариантов, чтобы инфляция сейчас не снизилась ниже 3%… В первом квартале — стопроцентно", — сказала она.

По словам Юдаевой, Банк России по-прежнему планирует в первом полугодии оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки.

"Я хочу напомнить сигнал, который мы дали после последнего заседания совета директоров по ставке, что в первом полугодии мы будем внимательно оценивать все эффекты, ситуацию в экономике и в инфляции, эффекты уже от произошедшего снижения ставки и принимать решение о целесообразности дальнейшего снижения", — сказала первый зампред регулятора в ответ на вопрос о том, как будет в дальнейшем продвигаться ситуация с ключевой ставкой.

Организаторы ХI Гайдаровского форума – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.



