ПЕКИН, 15 янв — Dow Jones. Китайское правительство заявило о том, что оно больше не предоставляет особых субсидий для государственных компаний. Этот вопрос был предметом разногласий между Пекином и Вашингтоном в процессе переговоров, призванных смягчить торговую напряженность.

Усилия по перестройке госсектора, которые предпринимались Китаем все эти годы, были нацелены на то, чтобы госкомпании могли конкурировать с другими типами компаний на равных условиях. Об этом в среду заявил Пэн Хуаган, представитель государственной Комиссии по контролю и управлению государственным имуществом.

"После всех этих лет реформ в целом уже отсутствуют субсидии, предназначенные конкретно для госкомпаний", — сказал Пэн.

Китайским властям, возможно, придется рассмотреть вопрос о компенсациях госкомпаниям некоторых операционных издержек, связанных с оказанием определенных государственных услуг, сказал он, не вдаваясь в детали.

Китайские и американские переговорщики должны подписать торговое соглашение первой фазы на церемонии, которая пройдет в Белом доме позднее в среду. Торговое соглашение предусматривает увеличение Китаем покупок американских товаров и услуг, а также снижение Вашингтоном части пошлин на китайские товары.

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