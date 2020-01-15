МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил российскому президенту Владимиру Путину об отставке правительства в полном составе.

"Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, вы все были свидетелями послания президента РФ, Владимир Владимирович как президент обозначил не только приоритеты работы в нашей стране на ближайший год, но и обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию РФ. Эти изменения, когда они будут приняты — а по всей вероятности, это будет сделано после обсуждения, как было сказано, — они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти", — сказал Медведев после послания на встрече с Путиным.

"Власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной. В этом контексте очевидно, что мы как правительство РФ должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые для этого решения. И в этих условиях, я полагаю, что было правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство РФ в действующем составе подало в отставку", — отметил он.

Путин в свою очередь поблагодарил членов правительства за совместную работу, хотя не все получилось. Президент попросил правительство исполнять обязанности в полном объеме до формирования нового кабинета министров.

Также глава государства сообщил, что в ближайшее время встретится с каждым из членов правительства РФ, которое подало в отставку.

Путин сообщил о намерении ввести должность зампредседателя Совбеза и предложить эту должность Медведеву. Президент предложил Медведеву заняться темами обороноспособности и безопасности, чем тот занимался на постах президента и премьера.