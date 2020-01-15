МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин внес кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму.

Мишустин — настоящий технократ, одним из первых в российской власти "заболевший" цифровизацией и сумевший за девять без малого лет (в апреле 2010 года он был назначен на пост главы ФНС) превратить громоздкое, забюрократизированное и коррумпированное налоговое ведомство в современную и технологичную службу, применяющую в своей работе лучшие мировые практики.

Глава ФНС развернул налоговую службу лицом к налогоплательщику: внедренные под руководством Мишустина технологические решения сделали уплату налогов удобной, а в ряде случаев даже незаметной.

Он всегда подчеркивал, что сервисная составляющая должна стать главной в работе ФНС: на сайте службы работают 47 электронных сервисов, которые ориентированы на все категории плательщиков. Открыта линейка "личных кабинетов", в которых зарегистрированы более 23 миллионов физлиц, почти 500 тысяч индивидуальных предпринимателей, свыше 200 тысяч компаний. Сервисы позволяют решить в режиме онлайн практически все вопросы по налогам.

Благодаря проведенным в ведомстве реформам, было ликвидировано большинство "серых" налоговых схем, бизнес стал выходить из тени, а собираемость налогов в России росла даже в период экономических кризисов.

Мишустину удалось решить одну из крупнейших проблем: незаконного возврата НДС, в результате этот налог стал одним из основных источников доходов для бюджета РФ. Внедренные им системы позволили реализовать в России с прошлого года специальный налоговый режим — налог на профессиональный доход — позволяющий самозанятым легализовать свой бизнес без прямого личного взаимодействия с налоговой службой.

А в 2019 году Мишустин блестяще справился с задачей, выходящей за рамки налоговой службы: под крылом ФНС был создан федеральный ресурс данных об актах гражданского состояния — так называемый "облачный ЗАГС", на базе которого ФНС создает единый реестр населения России.