ВАШИНГТОН, 15 янв — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в недалеком будущем посетит Китай.

"Я собираюсь в Китай в недалеком будущем", — заявил Трамп, выступая в Белом доме, где в среду подписывается первая часть торгового соглашения с Китаем.

Говоря об этом соглашении, президент назвал его историческим и выразил уверенность, что оно "исправит недостатки прошлого и даст будущее экономической справедливости и безопасности для американских рабочих, фермеров и семей".

В свою очередь, вице-президент США Майк Пенс заявил, что подписание торгового соглашения с Китаем открывает новую главу в отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира, хотя разногласия между ними сохранятся.

"Мы понимаем, что разногласия сохранятся между нашими странами, но сегодня мы открываем новую главу между двумя крупнейшими экономиками мира", — заявил он, выступая в Белом доме, где в среду подписывается первая часть торгового соглашения с Китаем.

Он отметил, что с подписанием соглашения начинаются перемены, которых США годами требовали от Китая, в том числе в части защиты интеллектуальной собственности, манипуляций валютой, сельского хозяйства.

"Пусть сегодня начнется новое светлое будущее для народов Америки, Китая и всего мира", — заключил вице-президент.

Переговоры по торговому соглашению между США и Китаем, которые фактически с момента прихода к власти президента Дональда Трампа в 2017 году сопровождались масштабной торговой войной, держали в напряжении мировую экономику и даже привели к замедлению темпов роста мирового ВВП.